[아시아경제 황준호 기자] ▲이성덕 씨 별세. 이홍훈(대신자산신탁 신탁사업1부문 상무) 부친상. 4일 오전 2시. 동아대학교병원 장례식장 특5호실. 발인 6일 오전 9시.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr