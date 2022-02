압타머사이언스, 中카이라이잉과 항암제 위탁생산 계약 체결

[아시아경제 박지환 기자] 압타머사이언스는 중국 카이라이잉(Asymchem)사와 CDMO(위탁개발생산) 계약을 체결했다고 4일 밝혔다.

압타머사이언스에 따르면 Asymchem사는 글로벌 시장의 대표 CDMO 기업 중 하나다. 이번 계약은 압타머사이언스의 압타머-약물 접합(ApDC·aptamer-drug conjugate) 기반 항암치료제인 AST-201의 GMP 공정 개발 및 임상 시료 생산을 위한 것이다.

AST-201은 항암제인 젬시타빈을 항암표적 압타머 구조 내 전구물질 형태로 내재화시킨 ApDC 기반 표적 치료제다. 종양 바이오마커인 GPC3 단백질에 특이적이고 선택적인 압타머를 적용함으로써 젬시타빈의 전신 부작용을 최소화하고 표적 특이적 항암효과를 극대화할 수 있도록 디자인 된 점이 특징이다. 젬시타빈을 압타머내 내재화 시킴으로써 종양의 항암제 내성 기전들을 극복할 수 있다는 장점도 있다.

아울러 항체 대비 혈액 내 반감기가 상대적으로 짧은 압타머는 약물의 전신노출을 최소화하면서 높은 종양 선택성 및 조직 투과율을 가지고 있다. 항체-약물 접합(ADC, antibody-drug conjugate) 치료제 개발의 주요 장애물인 표적도달 전 약물의 조기 유리로 인한 독성부작용을 효과적으로 극복할 수 있다는 게 회사 측의 설명이다. 회사 관계자는 "Asymchem사와의 긴밀한 협업을 통해 임상개발 단계 진입을 최대한 빠르게 진행할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

