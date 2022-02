농심켈로그, 소외계층에 시리얼 10만명분 기부

[아시아경제 구은모 기자] 농심켈로그는 약 10만인분의 시리얼 제품을 소외계층 이웃들에게 전달한다고 4일 밝혔다.

기부 제품은 팥의 영양과 맛은 살리고 농심켈로그만의 스타일로 새롭게 해석한 '첵스 팥맛'이다.

농심켈로그는 브랜드 모델인 배우 유진과 소속사 인컴퍼니와 함께 이번 기부 활동을 진행했다. 기부 물품은 굿네이버스, 인천 연수구청, 서울 송파구청, 김포시 복지재단을 통해 소외 계층에 전달된다.

농심켈로그 관계자는 "앞으로도 전속모델인 유진, 소속사 인컴퍼니와 함께 도움이 필요한 어린이들이 밝고 건강하게 성장하고, 주변 소외계층 이웃들에게는 온정이 전해질 수 있도록 식품 기부와 지원에 적극 앞장서겠다"고 밝혔다.

유진은 "코로나19가 계속되며 큰 어려움을 겪고 있을 이웃들을 돕기 위해 나눔 활동에 참여하게 됐다"며 "작은 정성이 이웃들에게 힘이 됐으면 한다"고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr