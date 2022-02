피에이치씨, 카타르 코로나19 신속진단키트 수출 시작

[아시아경제 장효원 기자] 피에이치씨 피에이치씨 057880 | 코스닥 증권정보 현재가 1,975 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,115 2022.02.04 08:57 장시작전(20분지연) 관련기사 치료제 드디어 나온다! 임상 3상 역대급 NEW바이오株 갑니다[특징주]피에이치씨, 신속 항원진단키트 조건부 허가·美 수출 재개 등 강세"휴마시스” 놓치신 분, 후속주 하나 더! 임상 3상 관련株 갑니다 close (대표이사 최인환)가 관계사인 필로시스(대표이사 이인)를 통해 카타르 보건당국으로부터 타액항원진단키트 가정용 홈키트의 긴급사용승인 허가를 획득했다고 4일 밝혔다.

피에이치씨는 허가 획득과 동시에 4일 카타르에 코로나19 신속진단키트 출하를 시작하며, 출하 물량은 카타르 내 약국 및 학교에서 사용될 예정이다.

이번 카타르에 등록된 코로나19 신속진단키트는 카타르 내에서는 최초의 타액방식의 자가진단키트로 사용이 간단하며 앱을 이용한 판독 및 전송이 가능해 활용도가 매우 높다는 장점이 있다.

피에이이치씨는 지난 7월에도 말레이시아 최초로 타액 홈키트 허가를 받은 바 있다.

회사 관계자는 "이번 카타르 허가등록 등 해외에서 당사 제품의 편리함과 성능적 우수함이 꾸준히 인정받고 있다"며 "카타르를 교두보로 삼아 사우디아라비아, 아랍에미레이트 등 중동국가의 추가 등록 역시 빠른 시일 내에 마무리할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

피에이치씨는 관계사인 필로시스를 통해 최근 신속항원진단키트의 국내 식약처 조건부 허가를 득하였으며 말레이시아, 태국, 독일, 러시아 등 다수의 국가에서도 신속진단키트 허가 및 수출을 하고 있다.?

