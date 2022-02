더블유에스아이, 송파구에 사옥 매입…"성장 거점 확보"

[아시아경제 박형수 기자] 의약품 및 의료기기 유통업체 더블유에스아이 더블유에스아이 299170 | 코스닥 증권정보 현재가 2,485 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,440 2022.02.04 08:37 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-4일[e공시 눈에 띄네]코스닥-20일 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-23일 close 가 서울시 송파구 삼전동에 사옥을 마련하고 본격적으로 사업 확장에 나섰다.

더블유에스아이는 사옥 이전을 위해 서울시 송파구 삼전동 토지와 건물을 285억원에 산다고 4일 밝혔다. 지상 8층, 지하 1층짜리 건물은 총 면적 2722.83㎡ 규모다. 중장기 성장을 위한 사옥 확보 및 경영 효율성 제고, 일부 임차 사용 자산 취득을 통한 수익성 개선을 위해 사옥을 마련했다. 내년 5월22일 잔금을 내고 소유권을 이전한다.

더블유에스아이는 국내 국소지혈제 시장점유율 1위 '플로실'을 중심으로 의약품 및 의료기기 유통 사업을 확대하고 있다. 플로실의 안정적인 시장지배력을 기반으로 신사업에도 진출한다. 지난해 자회사 이지메디봇과 수술용 로봇 사업을 시작했다. 올해 상반기 수술부위 감염 예방을 위한 일회용 간편 의료기기 인허가를 앞두고 있다.

더블유에스아이 관계자는 "사업영역이 본격적으로 확대되는 시기에 기존 사업장의 협소한 공간으로는 한계가 있다고 판단했다"며 "근무환경 개선 및 협업 공간 확보에 따른 업무 효율성 증대 및 연구개발 역량 강화를 기대한다"고 말했다.

이어 "매입한 건물의 4~8층을 제외한 나머지 공간은 임대를 통한 부가수익을 창출할 계획"이며 "독일 척추 내시경 회사인 리우스파인사와 연계해 척추 내시경 교육 센터를 설립한다"고 덧붙였다. 더블유에스아이는 자회사 이지메디봇과 협력해 의료진을 위한 수술용 로봇 아카데미 공간도 마련한다.

더블유에스아이는 지난해 7월 시설자금을 조달하려고 183억원 규모의 전환사채(CB)를 발행했다. 표면이자율과 만기이자율 모두 0%다. 사세 확장에 따른 본사 사옥 매입, 공장 확장 및 신규 의료품 생산을 위한 자동화설비 라인 구축을 위해서다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr