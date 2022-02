대전시, 구직 청년에 ‘면접용 정장’ 대여 지원

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시는 오는 7일부터 ‘구직청년 면접용 정장 대여’ 사업을 시작한다고 4일 밝혔다.

사업은 취업 면접을 앞둔 청년 구직자에게 면접 당일 입을 정장을 무료로 대여하는 것으로 시행된다.

남성에게는 재킷, 셔츠, 넥타이, 벨트 등이 대여되며 구두는 대여하지 않는다. 여성에게는 재킷, 블라우스, 치마, 바지, 구두 등이 대여된다.

무료 대여 서비스는 대전에 주소를 둔 만18세 이상~만39세 이하의 미취업자(고용보험 미가입자 또는 주30시간 미만 근로자)가 이용할 수 있다.

대여기간은 1회당 2박 3일이며 1인당 대여 횟수는 연간 최대 3회까지다. 대여업체는 중구 2개소, 서구 1개소 등 3개소다.

신청방법은 시 청년포털 ‘대전청춘광장’ 홈페이지에 면접 증빙자료를 첨부, 희망하는 날짜와 대여점을 선택해 예약하는 방식으로 이뤄진다.

기타 자세한 내용은 시 홈페이지, 대전청춘광장 홈페이지에 게시된 공고문을 통해 확인할 수 있다.

박문용 시 청년가족국장은 “코로나19 장기화로 구직활동에 어려움을 겪는 지역 청년들에게 도움을 주고 이용에 불편함이 없도록 운영에 만전을 기하겠다”고 말했다.

