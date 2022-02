얍엑스, 에프디스플레이 178억에 인수… “소·부·장 경쟁력 확대”

[아시아경제 장효원 기자] 코스닥 상장사 얍엑스 얍엑스 060230 | 코스닥 증권정보 현재가 1,360 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,325 2022.02.04 08:36 장시작전(20분지연) 관련기사 얍엑스, 메타버스·AI 의료 솔루션 개발 목적 다자간 MOU 체결얍엑스, 예술품 NFT 공동사업 추진 목적 다자간 MOU 체결얍엑스, 국민대화합상생 ‘같이의 가치’ 참여…"공동협력 MOU" close 가 디스플레이 검사장비 제조 전문기업 에프디스플레이 지분 85%를 총 178억5000만원 규모에 인수한다고 4일 공시했다. 에프디스플레이는 얍엑스 자회사 테크늄이 지분 15%를 보유하고 있다. 얍엑스가 사실상 에프디스플레이의 100% 실질 지배권을 확보하게 되는 셈이다.

얍엑스 측은 디스플레이 소재를 납품하는 전 공정 부문을 주력 사업으로 영위해온 만큼, 후공정 부문을 전문으로 담당하고 있는 에프디스플레이와의 시너지를 높여가겠다는 방침이다. 퀀텀닷디스플레이(QD), 유기발광다이오드(OLED) 소재, 2차전지용 음극 바인더 등 고부가가치 신사업 부문에 에프디스플레이의 디스플레이용 검사시스템 기술까지 확보해 소재부품장비사업의 경쟁력을 한층 확대해간다는 전략이다. 이 외 자체 보유한 IoT 기술과 에프디스플레이의 비전검사시스템을 통해서 미래 성장 산업으로 손꼽히는 자율주행차 부문 신사업 진출 기회도 모색해 갈 계획이다.

에프디스플레이는 과거 1998년 국내 최초로 디스플레이 검사장비 및 장치(프로브 유닛) 국산화에 성공해 관련 업계에서 원가 절감과 생산기간 단축에 성공한 혁신적 성과를 인정받아 왔다. 최근엔 40년 업력을 토대로 비전(Vision) 검사 시스템 개발에 성공, 디스플레이 토털검사시스템 전문업체로 모든 패널 사이즈에 대응 가능한 주문 맞춤 설계 시스템, 다양한 시공 경험, 확장 용이성 등 디스플레이 관련 기술력을 인정받고 있다.

베이징을 비롯해 각 거점별 중국 현지 사무소와 대만 사무소 등의 운영을 통한 주요 글로벌 인프라 기반 현장 대응력도 에프디스플레이 강점으로 손꼽힌다. 특히 최근 대형 OLED 부문 투자가 예정된 중국 BOE와 CSOT 대상으로 다수의 장비 납품 실적을 보유하고 있어 추가적인 영업에 대한 기대감도 높은 상황이라고 회사 측은 전했다.

지난해 기준 에프디스플레이는 약 329억원의 매출을 기록했다. 현재 잠정적 확정 수주액만 350억원 이상에 달하고 있는 에프디스플레이의 올해 매출은 지난해 대비 35% 이상 성장해 450억원을 돌파할 것으로 기대되고 있다. 얍엑스는 이번 인수를 계기로 향후 제조산업 부문 매출 1천억 달성을 목표로 도약해 가겠다는 방침이다.

최시명 얍엑스 대표이사는 “오랫동안 디스플레이 검사장비 전문 기업으로써의 입지를 견고히 해온 에프디스플레이와의 사업적 시너지는 중국을 비롯해 글로벌 대형 OLED 검사장비 시장 선점에서 큰 경쟁력으로 작용하게 될 것”이라며 “얍엑스의 다각적 사업 부문에서 제조 기술 경쟁력이 대폭 강화된 만큼, 업계 수주가 가시적 성과로 이어질 수 있도록 노력해가겠다”고 전했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr