NS홈쇼핑, '범상치 않은 주말 2월 기적의 쇼핑' 시작

[아시아경제 김유리 기자] NS홈쇼핑은 2월 한 달간 매주 주말 '범상치 않은 주말 2월 기적의 쇼핑' 프로모션을 실시한다고 4일 밝혔다.

이 프로모션은 NS홈쇼핑에서 매주 주말마다 TV상품 구매자를 대상으로 할인 혜택과 적립금을 주는 이벤트다. 오는 5일부터 4차에 걸친 주말 동안 최종 결제금액 기준 50만원 이상 구매 시 적립금 5만원, 20만원 이상~50만원 미만 구매 시 2만원의 적립금을 증정한다. 1·2차 적립금 증정 대상자는 3월2일, 3·4차 대상자는 4월1일 적립금을 받을 수 있다. 단 구매한 상품의 취소, 반품 시 적립금 대상자에서 제외되며 행사 기간 내 미결제 시에도 대상자에서 제외된다. 적립금은 지급일로부터 30일간 사용 가능하다.

주말 상품 구매 시 모바일 애플리케이션(앱)에서 특정 카드로 결제하면 최종 결제 금액의 5% 청구 할인도 받을 수 있다. 자세한 내용은 NS홈쇼핑 몰과 앱에서 확인 가능하다.

5일과 6일 주말 NS홈쇼핑에서는 면역력 강화를 돕는 건강기능식품을 집중 편성했다. 5일 오전 6시에는 프리바이오틱스FOS(프락토올리고당), 프로바이오틱스, 아연 등 3가지 기능성 성분이 들어간 '데이즈온 프로바이오틱스FOS트리플'을, 오전 7시15분에는 '데이즈온 금은화추출물'을 방송한다. 오전 8시15분에는 '닥터린 초임계알티지오메가3'가 편성됐다. 6일 오전 6시40분에는 '면역88 골드'가, 오후 3시50분에는 '정관장 홍삼진고'가 방송된다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr