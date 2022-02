"문재인 대통령 선물세트 팝니다"…중고나라서 빈 박스도 6만원에 팔려

중고거래사이트에서 세트 최대 30만원에 판매

'마지막 선물세트' 희소성이 소비심리 자극

설 선물세트 싸게 사기 위한 알뜰족도 사이트 찾아

[아시아경제 전진영 기자] "문재인 대통령 마지막 설 선물세트 내놔요. 포장지도 안 뜯었습니다." 명절이 끝난 뒤 문 대통령의 마지막 설 선물세트가 중고거래 사이트에서 고가에 거래되고 있다. 문 대통령 내외는 이번 설에 국가유공자, 사회적 배려계층, 코로나19 의료진 등 1만5000명에게 선물을 보냈다. 문배주나 꿀, 전남 광양 매실액, 경북 문경 오미자청, 충남 부여 밤 등 지역 특산물을 담았다.

4일 온라인 중고거래 사이트 번개장터에서 판매자들은 문 대통령 설 선물세트를 25만~30만원에 내놓았다. 심지어 빈 선물 박스도 6만원에 거래됐다. 당근마켓의 경우는 15만~16만원에 판매하고 있었다. 김영란법에 따라 해당 선물세트는 가격이 10만원 안팎이 될 것으로 추정된다. 거의 두 세배 가까이 웃돈을 주고 사고파는 셈이다. 대통령 시계, 취임우표 등이 여전히 고가에 거래되고 있는 것을 고려하면 ‘마지막 선물세트’라는 희소성이 소비심리를 자극한 것으로 보인다.

대통령 선물세트를 제외하면 통상 명절 이후 중고거래 사이트는 싼 가격에 선물세트를 내놓고 사려는 ‘알뜰족’으로 붐빈다. 직장인 차연수씨(29)는 설 연휴가 끝나고 당근마켓에서 스팸 12개가 든 ‘CJ 스팸6호 선물세트’를 2만6000원에 구매했다. 통상 3만5200원에 팔리는 세트다. 차씨는 "명절 선물세트가 싸게 나오는 명절 직후는 자취하는 사람에게는 대목이나 마찬가지"라며 "생필품을 싸게 살 수 있어 이때를 자주 노린다"고 말했다.

이날 당근마켓 기준으로 서울 지역 설 명절 중고거래 판매 게시글은 약 140건에 달한다. ‘CJ 특별한 선택 N호 설날 선물세트’(2만8500원)는 2만3000원에 거래되고, 참치와 스팸이 담긴 ‘동원 건강한 9호’(5만2800원)는 3만2000원에 팔렸다. 판매자는 "참치랑 스팸을 안 좋아해 선물 받은 그대로 내 놓는다"며 "케이스도 그대로 있어 다른 사람 선물로 줘도 된다"고 상품을 소개했다. 프리미엄 라인도 인기다. 정가 10만원인 현대백화점 ‘명인명촌’ 선물세트는 반값인 4만9900원에 나왔다.

코로나19 확산세로 기프티콘 명절 선물이 늘어나자 기프티콘 되팔기도 성행했다. 베이커리, 외식 상품권 등이 주를 이뤘다. 기프티콘 거래 사이트 ‘팔라고’에서는 SPC상품교환권 1만원권이 8000원에 팔렸고, 페이즈 기프트 외식 교환권은 정가 5만원에서 13% 할인된 가격인 4만3300원에 거래가 성사됐다. 직장인 이동영씨(31)는 "쓰지 않는 기프티콘을 기한 연장만 하느니 되팔고 돈을 버는 게 낫다"며 "앱테크(앱+재테크)로 돈 모으는 재미가 쏠쏠하다"고 말했다. 이씨는 "이번 명절 기프티콘 판매금으로 벌써 3만원을 적립했다"며 "이를 현금으로 바꿔 사용할 예정"이라고 덧붙였다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr