[클릭e종목] SKC, 말레이 공장 비용 발생…목표주가 25만원으로 하향

키움증권이 4일 SKC에 대해 말레이시아/폴란드 공장 건설에 따른 일부 비용이 발생할 것이라며 투자의견 '매수'를 유지하되, 목표주가를 기존 30만원에서 25만원으로 하향했다.

이동욱 키움증권 연구원은 "올해 역내 프로필렌옥사이드(PO) 플랜트 공급 확대 및 말레이시아/폴란드 공장 건설에 따른 일부 비용이 발생할 것으로 전망한다"며 이같이 밝혔다.

다만 이 연구원은 "말레이시아 증설 후 SKC의 동박 생산능력이 내년에는 10만2000t으로 세계 1위, 동박부문 매출액은 1조원을 상회할 것"이라며 "실제 수익성은 전력비 감소, 해외 투자 인센티브, 저렴한 인건비 투입 및 규모의 경제 효과 등을 고려할 경우 기존 대비 추가적인 개선이 나타날 것"이라고 전망했다.

주력 제품 가격의 강세도 긍정적으로 평가했다. 이 연구원은 "국내 1월 동박 수출 가격은 수급 타이트 현상으로 인해 작년 동기 대비 18.9% 증가한 t당 1만6348달러로 강세를 보이고, 국내 1월 PG 수출 가격은 t당 2861달러로 작년 동기 대비 90.7% 증가했다"고 덧붙였다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr