[클릭e종목] 현대위아, 中 가동률 목표치 낮아…하반기부터 실적 회복 가능

[아시아경제 황윤주 기자] 신한금융투자는 4일 현대위아에 대해 실적 개선이 제한될 전망이라며 투자의견 '매수', 목표주가 9만원을 유지했다.

정용진 신한금융투자 연구원은 "중국 볼륨 회복에 대한 의존도가 높은 현대위아의 실적 개선은 제한될 전망"이라며 이같이 밝혔다.

정 연구원은 "올해 중국에서의 도매 판매 목표치를 보면 현대차 37만대(+3.1%), 기아 19만대(+45.7%)으로 발표했다"며 "기아의 경우 2021년 판매 기저가 낮아서 증감율은 커보이지만 실제 가동률 목표치는 낮다"고 설명했다.

다만 정 연구원은 중국 외 지역의 볼륨 회복세에는 탄력이 붙을 것으로 전망했다.

그는 "자동차 부품 포트폴리오 중 수익성이 양호한 등속조인트, 4륜 구동 제품 등이 성장세는 지속돼 올해 상반기 점진적인 실적 개선이 예상된다"며 "하반기부터 중국 가동률 개선과 러시아 엔진 공장의 손익분기점(BEP) 달성으로 본격적인 실적 회복이 가능할 것"이라고 분석했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr