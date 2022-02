경기도, 온실가스 감축 등 '에너지 분야 융자지원'…업체당 2억9천만원

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 온실가스 감축을 위해 최대 2억9000만원을 관련 사업자에 저리로 융자 지원한다.

경기도는 올해 도민 참여형 온실가스 감축 등 에너지분야 융자지원 사업으로 200kW 이하 태양광 발전사업(협동조합), 고효율에너지기자재 설치 사업 등을 확정하고 연 1.5% 변동금리, 3년 거치 5년 균등분할 상환조건으로 사업자 당 최대 2억9000만원을 융자 지원한다고 4일 밝혔다. 다만 설치 대상을 이미 완공해 가동 중인 기업은 지원 대상에서 제외된다.

도는 올해 탄소중립 이행 원년을 맞아 지원 대상을 100kW에서 200kW로 확대하고 지원 비율도 총 사업비의 80%에서 90%까지로 늘렸다. 이에 따라 지원 금액은 작년보다 9000만원이 증액됐다.

도는 자금이 소진될 때까지 신청을 받는다. 자세한 사항은 경기도 홈페이지 고시공고 게시물을 확인하면 된다.

최혜민 도 기후에너지정책과장은 "에너지 분야 융자사업은 도민이 체감할 수 있는 온실가스 감축장려 정책으로 앞으로 지원 대상을 적극 확대해 나갈 계획"이라며 "에너지 대전환에 경기도가 기여할 수 있도록 다양한 녹색 금융정책을 발굴하겠다"고 강조했다.

도는 2018년부터 에너지 분야 융자사업을 실시하고 있으며, 지난해까지 35개사에 31억원을 지원했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr