양천구, 신정산 둘레길 2.7km 개통... 마포구 ‘성중길’ 개보수 공사 착수

[서울시 자치구 뉴스] 양천구, 걷고, 보고, 듣고, 느끼는 오감만족의 치유공간, 신정산 둘레길 완공 15분 공(원)세권, 숲과 길 그리고 마을 입체적으로 연결하는 둘레길 묘미... 390m 구간 도로폭 확장, 90m 구간 야자매트 목재데크로 교체

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)가 포스트 코로나 시대 맞춤형 대응전략의 일환인 신정3동 신정산 둘레길(2.7km)을 완공해 시민에게 전격 개방했다고 밝혔다.

계남공원, 장군봉 등 다양한 명칭으로 불리는 신정산은 양천구의 대표적인 근교산으로 다른 산에 비해 목동 도심과 가깝고 주변 마을과 인접해 지역주민의 이용률이 매우 높은 곳이다.

특히, 최근 코로나19로 실내 여가활동이 크게 제약을 받고 있는 상황에서 선형의 신정산 둘레길은 대면 접촉을 최소화하면서도 일상 속 힐링을 제공해 포스트 코로나 시대에 맞춤형 지역 명소로 주목받고 있다.

2016년부터 7년에 걸쳐 조성된 신정산 둘레길은 총 2.7km로, 남명초에서 다락골, 장수초, 정랑고개, 다목적체육관(유아숲체험원)을 지나 다시 남명초로 이어져 신정산을 전반적으로 둘러볼 수 있는 코스(성인 기준 40분~1시간)다.

주요 구간으로는 ▲무장애 데크길 2.4km ▲흙길 산책로 0.3km ▲휴식 공간 등이 조성돼 있다.

아울러, 이번에 개통된 둘레길 주변에는 대왕참나무, 단풍나무, 복자기 나무 등 숲 군락이 싱그러운 경관을 자랑한다. 또, ▲공원 최상부의 장군정 ▲시니어존 ▲유아숲체험원 ▲야외무대 등 특색있는 여러 시설이 둘레길을 찾는 구민에게 이색적인 즐거움을 선사할 것이다.

이외도 구는 ‘언제나, 누구나, 찾고 누리는 15분 공세권(공원세력권)’이라는 비전 아래, 공원 입구의 시인성을 높이기 위한 안내 체계를 개선해 시민이 더욱 편리하게 둘레길을 이용토록 할 방침이다. 더불어 단순 산책코스를 뛰어넘어 ‘걷고 ·보고 ·듣고 ·느끼는’ 오감만족의 치유공간에 걸맞은 맞춤형 문화프로그램도 운영할 계획이다.

김수영 양천구청장은 “이번에 전격 개방된 신정산 둘레길이 구민의 지친 몸과 마음을 위로하는 치유의 공간으로 거듭나길 바란다”면서 “각양각색의 즐거움이 가득한 신정산 둘레길에 구민 여러분의 많은 방문 바란다”고 말했다.

마포구(구청장 유동균)는 도심 속 힐링공간 조성을 위해 성중길(성중길 24 ~ 월드컵북로 233)을 힐링·테마 산책로로 조성하는 사업에 착수했다.

한국관광공사에서 실시한 ‘2020년 걷기여행 실태조사’에 따르면 코로나19 이후 ‘걷기 여행’에 대한 관심이 43.3% 증가, 야외 선호 관광지로는 ‘걷기여행길’이 50.4%로 1위를 차지했다.

구는 메타세쿼이아로 가을철 아름다운 단풍 감상이 가능해 2021년 ‘서울시 단풍명소 96선’에 지정된 성중길을 개보수해 구민들의 걷기 수요를 충족한다는 방침이다.

그동안 성중길은 불광천, 월드컵공원, 월드컵경기장, 대형마트 등을 이용하는 시민들이 많이 이용하는 길이지만 보행로에 수목이 있어 맞은편에서 사람이 오면 비켜서야하는 불편함이 있었다.

이번 성중길 힐링·테마 산책로 조성 공사는 390m길이에 해당하는 보행로 폭을 기존 1.2m에서 5m로 확장, 목재 데크를 설치해 보행 편의성을 높이는 것을 최우선 목표로 하고 있다. 또 야자매트만 깔려 있던 90m 구간을 목재데크로 교체한다.

이번 산책로 조성 공사는 2월 실시설계 용역을 거쳐 4월 공사에 착수해 9월 준공할 예정, 공사 기간에는 우회 보행로를 설치해 주민 불편을 최소화할 계획이다.

구는 성중길 개보수 공사가 완료되면 ‘마포구 걷고 싶은 길 10선’ 중 하나인 불광천과 연계해 도심 속에서 메타세쿼이아가 내뿜는 피톤치드 가득한 새로운 걷기 명소가 될 것으로 기대하고 있다.

유동균 마포구청장은 “성중길 산책로 조성 사업으로 올 가을에 단풍 감상과 걷기 명소를 선사해드리겠다”며 “코로나19 시대 걷기만큼 좋은 운동이 없으니 마포구 걷고 싶은 길 10선도 많은 이용 바란다”고 전했다.

