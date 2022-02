[아시아경제 임춘한 기자] 갤러리아백화점은 오는 5월31일까지 명품관에서 미국 럭셔리 주얼리·워치 브랜드 ‘제이콥앤코’와 스코틀랜드 싱글몰트 위스키 전문 브랜드 ‘글렌피딕’이 협업한 팝업스토어를 운영한다고 3일 밝혔다.

대표 상품으로는 제이콥앤코의 ‘아스트로노미아 솔라 컨스텔레이션’ 시계가 있다. 해당 제품은 천체시계 콘셉트의 제이콥앤코 대표 컬렉션으로, 시계 다이얼 안에 태양계 8개 행성을 끊임없이 회전하는 각기 다른 색상의 스톤으로 형상화했다는 점이 특징이다. 해당 제품의 가격은 약 4억8000만원대이다.

이번 팝업스토어는 쇼핑 공간과 바 공간을 한자리에 모은 라운지형 콘셉트로 구성됐다. 이곳에선 ▲글렌피딕 21년 그랑 제네르바 ▲글렌피딕 23년 그랑 크루 ▲글렌피딕 26년 그랑 코룬 등 최고급 위스키도 함께 만나볼 수 있다.

