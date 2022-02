사걱세 "이재명, 수능 개편안 빠진 정시확대 공약 철회해야"

사걱세 "정시 확대는 청년층 기회 박탈·과도한 입시경쟁 몰아넣는 것"

[아시아경제 한진주 기자] 교육시민단체 사교육걱정없는세상이 이재명 더불어민주당 대선 후보의 대입 정시 확대 공약 철회를 촉구했다.

3일 사걱세는 이날 여의도 더불어민주당사 앞에서 기자회견을 열어 "수능 개편안 없이 수능 위주 전형을 확대하겠다는 것은 청년층 기회를 박탈하고 학생들을 과도한 입시경쟁으로 몰아넣는 것"이라며 "수능은 지금 '백분위·표준점수·상대평가 등급'으로 수험생을 촘촘하게 줄세우는 시험으로 전락했다"고 지적했다.

사걱세는 "정시는 대학수학능력시험(이하 수능) 점수 위주로 선발하는 전형인데 이로 인한 교육적 폐해와 사회적 부작용이 매우 크다"며 "이런 정책을 대통령 후보가 공약으로 내세웠다는 점은 매우 유감"이라고 덧붙였다.

사걱새는 "정시 확대는 앞서 이 후보가 발표한 '공교육의 국가 책임을 강화'하겠다는 공약과도 정면충돌한다"며 "대한민국 교육의 현실은 여전히 지식암기 중심의 오지선다형 수능 문제 풀이에 갇혀 있다. 정시는 물론이고 수시에서도 수능의 최저학력기준이 반영되는 등 수능의 영향력이 매우 막강하기 때문"이라고 지적했다.

사걱세는 "정시 확대 정책은 청년에게 공정을 담보하는 정책이 아니라 오히려 청년을 계층에 따라 분열시키는 정책"이라며 "해당 공약을 철회하고 과도한 입시경쟁으로 인한 한 명의 낙오자도 발생하지 않는 교육 패러다임을 담은 공약을 발표해 달라"고 촉구했다.



