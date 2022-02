무주군, 농작물 재해보험 농가부담률 5%로 인하

농가들 부담 경감 기대

[무주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 무주군은 농작물재해보험의 농가 부담률을 종전 10%에서 5%로 낮추기로 했다고 3일 밝혔다.

무주군에 따르면 올해 무주군 농작물 재해보험 농가부담금 지원사업 규모는 총 1000여 농가, 29억여원으로 지역농협에서 연중 신청을 받아 12월 정산하는 방식으로 추진된다.

재해 범위와 보장수준(60~90%)은 농업용 시설, 시설작물, 품목 등에 따라 다르다.

무주군은 올해 군비 부담률을 기존 20%에서 25%로 확대하고, 농가 부담률은 10%에서 5%로 인하할 방침이다.

이에 따라 농가들이 부담 없이 보험에 가입하고 걱정 없이 농사에 전념할 수 있도록 하는데 도움이 될 전망이다.

한편 지난해 농작물 재해보험에 가입했던 무주군 농가 수는 2298호로, 이중 1030농가(619ha)가 냉해와 집중호우 등으로 인한 피해를 입어 34억5000만원을 보장받았다.

