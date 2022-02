광주대, 대학혁신지원사업 성과포럼 개최

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주대학교(총장 김혁종)는 최근 '2021년 대학혁신지원사업 성과포럼'을 개최했다고 3일 밝혔다.

이번 성과포럼은 지난해 대학혁신지원사업을 통해 얻은 자율혁신학과 및 부서의 사업 성과를 공유하고 앞으로의 계획, 목표 등을 교내 구성원들과 논의하기 위해 마련됐다.

광주대 행정관 3층 스마트강의실에서 진행된 포럼에는 김황용 대학혁신지원사업단장을 비롯해 주요 보직 교수, 직원 등이 참석해 열렸다.

1부에서는 자율혁신학과 사업을 수행한 물류무역학과, 청소년상담·평생교육학과, 유아교육과 및 취업학생지원처, 대학생활진로산담센터의 성과발표와 계획사항에 대해 의견을 수렴하는 시간으로 펼쳐졌다.

2부에는 자율혁신학과인 스포츠과학부, 보건행정학부, 문예창작과를 시작으로 교수학습지원센터, 교양교육원의 성과발표가 이어졌다.

특히 성과포럼에서는 ▲전공자격증 취득 ▲4차산업혁명 연계 교육과정 개발 ▲환경개선 및 기자재 구입 ▲창의·융복합 교육과정 운영 ▲현장역량강화 프로그램 운영 등을 통한 학생 지원체계 구축 등의 내용이 포함돼 눈길을 끌었다.

김황용 대학혁신지원사업단장은 "코로나19 팬데믹 상황에서도 모든 구성원이 새로운 방식의 교육시스템 개발과 최고의 교육환경을 조성하기 위해 노력하고 있다"며 "대학혁신지원사업을 통해 취업창업 중심교육 명문대학의 역할을 충실히 해내겠다"고 말했다.

