정읍시 ‘노후 슬레이트 철거 지원사업’ 추진

[정읍=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 정읍시가 1급 발암물질인 석면으로 인한 시민의 건강을 보호하고 취약계층의 주거환경을 개선하기 위해 노후 슬레이트 지붕 교체에 나선다.

시는 올해 총 13억9000만원의 예산을 확보, 주택 330동과 비주택 18동, 지붕개량 30동을 대상으로 ‘석면 함유 슬레이트 철거지원 사업’을 추진한다고 3일 밝혔다.

주택의 지원금액은 최대 352만원이고 비주택은 540만원, 지붕 개량은 최대 439만원이며 지원금액 초과 시 자부담이 원칙이다.

다만, 사회 취약계층의 경우 주택철거는 전액 지원하고 지붕개량 시 최대 1000만원 한도 내에서 지원한다.

축사와 창고 등 비주택 소규모 건축물은 1동당 슬레이트 지붕 면적 200㎡ 이하까지 사업비 전액을 지원한다.

또 빈집 정비사업과 자가 가구 주거급여 사업 등 타사업과 연계가 가능하다.

신청 방법은 오는 28일까지 건축물의 소유자가 건축물이 위치한 해당 읍·면·동에 방문해 신청서를 제출하면 된다.

시 관계자는 “노후 슬레이트는 1급 발암물질인 석면이 포함돼 있어 장기간 노출될 경우 건강에 치명적이다”며 ”안전한 주거생활을 위한 이번 사업에 많은 관심과 참여를 바란다“고 말했다.

한편 시는 지난 2012년부터 현재까지 총 48억3800만원을 투입해 2027동의 슬레이트 건물을 철거했다.

정읍=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자 gjg7070@asiae.co.kr