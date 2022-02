현대차, 1월 28만2204대 판매…전년대비 12.1↓

[아시아경제 성기호 기자] 현대자동차는 지난달 국내 4만 6205대, 해외 23만 5999대 등 전 세계 시장에서 총 28만 2204대를 판매했다고 3일 밝혔다. 이는 지난해 같은 기간과 비교해 국내 판매는 22.3% 감소, 해외 판매는 9.8% 감소한 수치다.

현대차는 올 1월 국내 시장에서 전년 동월 대비 대비 22.3% 감소한 4만 6205대를 판매했다.

세단은 그랜저가 1806대, 쏘나타 2036대, 아반떼 5437대 등 총 9300대가 팔렸다. RV는 팰리세이드 4302대, 싼타페 2159대, 투싼 3619대, 아이오닉5 376대, 캐스퍼 3948대 등 총 1만 6127대가 팔렸다.

포터는 5443대, 스타리아는 2810대 판매를 기록했으며, 중대형 버스와 트럭은 1945대 판매됐다.

제네시스는 G80 5501대, GV60 177대, GV70 2415대, GV80 1876대 등 총 1만 580대가 팔렸다.

1월 해외 판매는 전년 동월 대비 9.8% 감소한 23만 5999대를 판매했다.

현대차 관계자는 “반도체 부품 이슈 등 경영 불확실성이 지속되는 상황에도 차량 생산 일정 조정 등을 통해 공급 지연 영향을 최소화할 것”이라며 “경쟁력 있는 신차를 출시하는 한편 내실 있는 판매 전략을 펼쳐 시장 점유율 확대와 수익성 강화를 추진하겠다”라고 밝혔다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr