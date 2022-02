[비트코인 지금]오후들어 보합세…美 규제 강화 움직임 호재될까

[아시아경제 이정윤 기자] 비트코인 가격이 4550만원대에서 거래되며 전날과 큰 변동을 보이지 않은 채 거래되고 있다.

국내 가상통화 거래소 업비트에 따르면 3일 오후 1시 39분 기준 비트코인 가격은 전일 대비 0.1%(6000원) 오른 4552만3000원을 기록했다.

지난해 12월부터 하락세에 접어들었다는 해석이 나왔지만 비트코인 가격은 꾸준히 상승하고 있다. 이에 마이클 세일러 마이크로스트레티지 최고경영자(CEO)는 미국 정부의 가상화폐(암호화폐) 규제 강화 움직임이 비트코인 가격에 긍정적인 역할을 할 것이라고 예측했다. 세일러 CEO는 2일(현지시간) CNBC와의 인터뷰에서 "바이든 행정부의 추가적인 규제의 명확성은 비트코인에 긍정적인 영향을 주고 기관들이 이를 자산으로 받아들이는 것을 가속화할 것"이라고 했다.

아울러 그는 "빅테크와 거대 금융사, 전 세계 수십억명의 사람들에게 디지털 자산 솔루션이 필요하다는 것이 중요하다"라면서 "기술적으로, 경제적으로, 도덕적으로, 정치적으로 건전한 길을 가고 있는데 이는 비트코인이며 사람들은 이제 이러한 것을 깨닫기 시작한 것 같다"고 덧붙였다.

세일러 CEO는 또 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF)가 승인되고 비트코인에 대한 공정가치 회계 처리가 가능해질 경우 기관들이 이에 대한 투자를 늘릴 것이라고 내다봤다.

앞서 1년여전 세일러 CEO는 CNBC와의 인터뷰에서 "비트코인의 시장 가치가 언젠가 100조달러(약 1경2610조원)에 이를 것이라고 전망하기도 했다.

