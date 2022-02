신안군 천일염생산자연합회 “염전 노예 용어 자제 해달라”

“염전 근로자 문제 개선에 최선 다하겠다”





[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 신안군 천일염생산자연합회(회장 홍철기)가 3일 오전 전남도청에서 최근 연이어 보도되고 있는 염전근로자 문제에 대해 언론사의 ‘염전 노예’ 용어 사용을 자제해 달라고 호소문을 발표했다.

홍철기 회장은 호소문을 통해 “이번 염전 근로자 인권 문제 언론 보도와 관련해 사실과 다른 내용과 일부에 한정되는 일을 확대해석해 선량한 천일염 종사자들까지 매도당하는 것에 대해 참혹한 심정이다”고 밝혔다.

이어 “이러한 사건들이 전국 어느 지역에서 발생할 수 있는 일임에도 불구하고 일부 언론사에서는 우리의 생활 터전이 섬이라는 점을 이용해 ‘노예’, ‘탈출’과 같은 자극적인 용어를 사용해 국민에게 신안군 염전에 대한 잘못된 정보와 인식을 심어주고 있어 매우 유감스럽다”고 말했다.

그러면서 “최근 일부 염전에서 발생한 근로자 문제에 대해 대다수 생산자도 심각성을 충분히 알고 있으며, 재발 방지를 위해 천일염 생산자 교육 및 자정 결의 대회 개최를 통한 인권교육 등을 실시하고 있다”고 덧붙였다.

연합회는 “사회적 약자 보호를 위해 전남도와 신안군, 경찰, 노동청 등 관련 관계기관들과 상설협의체를 운영하고 있다”면서 “천일염 생산자들 또한 이러한 문제를 해결하기 위해 다각적으로 노력하고 있으니, 국민 여러분께서도 적극 관심을 두고 지켜봐 달라”고 강조했다.

