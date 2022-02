배재규 한투운용 대표 정식취임.. 49일간의 내정자 신분 왜?

배재규 전 삼성자산운용 부사장

고문직 예우, 거절하며 둥지 옮겨

이례적 이적에 뒤처리 늦어지며 취임도 늦어져

[아시아경제 황준호 기자] 내정자 신분으로 49일을 보낸 배재규 전 삼성자산운용 부사장이 3일 한국투자신탁운용 대표로 정식 취임했다.

배 대표의 정식 취임이 늦어진 배경에는 이례적인 배 전 부시장의 이적과 이에 따른 삼성자산운용의 늦어진 뒤처리가 꼽힌다. 지난해 말 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 74,200 전일대비 900 등락률 +1.23% 거래량 11,250,768 전일가 73,300 2022.02.03 11:48 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자 美테일러 공장 착공 카운트다운…인프라 확충 속도“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정인텔 제치고 반도체 가장 많이 판 삼성전자, 구매는 애플 이어 2위 close 에 이어 금융 계열사에도 ‘뉴 삼성’ 기조에 따른 세대교체 바람이 불었다. 이에 따라 심종극 삼성자산운용 전 대표와 함께 배 전 부사장도 고문으로 물러날 예정이었다. 삼성 측은 배 전 부사장의 그간의 공로 등을 감안해 이같이 결정했다.

하지만 배 전 부사장이 고문직 예우를 버리고, 한투운용 대표직을 맡기로 하면서 상황이 꼬였다. 배 전 부사장이 이적하는 것도 이례적인데 이 같은 사실이 바깥에서 먼저 나오면서 인사안도 뒤틀어지게 된 것이다. 삼성자산운용이 이런 이례적인 상황을 상부에 보고하고 퇴직금 등 뒤처리 하는 과정에도 시일을 소요하면서 그의 취임도 자연스럽게 늦어지게 됐다는 게 업계 전언이다. 이에 따라 지난해 12월17일 한국금융지주 한국금융지주 071050 | 코스피 증권정보 현재가 75,600 전일대비 3,100 등락률 +4.28% 거래량 167,653 전일가 72,500 2022.02.03 11:48 장중(20분지연) 관련기사 역대급 실적 내고도…웃픈 증권사들라임 펀드 불완전 판매 증권사, 관련자 '중징계'나재철 금투협회장 "디폴트옵션으로 연금부자 시대 열린다" close 정기 임원 인사에서 빠진 배 전 부사장에 대한 인사는 이날에서야 정식으로 이뤄지게 됐다.

삼성자산운용 측은 "연봉 계약 상 퇴직을 하는데 있어서는 기밀유지, 인수인계 등을 이유로 절차상 1~2개월의 기간이 소요된다는 점이 명시돼 있다는 점에서 절차가 늦어졌거나 다른 이유가 있었던 상황은 아니다"라고 설명했다.

어찌 됐건 한 달 넘게 ‘내정자’가 상태가 된 배 전 부사장은 지난달부터 한투운용으로 출근 중이다. 그의 인생 첫 대표이사 직을 성공적으로 수행하기 위한 발걸음이다. 그는 각 부문장으로부터 업무보고를 받거나, 전문가들을 만나는 등의 바쁜 나날을 보낸 것으로 알려졌다.

배 전 부사장이 대표로 정식 취임하게 되면서 한투운용 입장에서는 불모지에 가까운 ETF 시장 확대가 기대된다. 배 대표는 삼성자산운용에서 국내 첫 상장지수펀드(ETF)를 출시하며 ETF 시대를 연데 이어, 시장 선점 효과를 통해 시장을 과점하기도 했다.

다만 업계에서는 배 대표의 변신 여부가 이적 성공 여부의 열쇠가 될 것으로 본다. 지난해 삼성자산운용(42.55%)은 테마 ETF의 열풍에 따라 과점 지위를 잃어버리게 됐다. 미래에셋자산운용(35.85%)이 각종 테마 ETF를 선제적으로 출시하면서 점유율을 끌어올린 반면, 삼성은 이렇다 할 대응을 하지 못한 결과다.

배 대표는 이날 취임식을 통해 "지속 성장을 위해서는 큰 기업(Big Company)을 넘어 위대한 기업(Great Company)으로 거듭날 수 있는 기반을 갖춰야 한다"며 "철저히 고객가치 추구를 지향하는 기업, 투명하고 개방적인 기업, 변화와 혁신을 추구하는 기업을 임직원들과 함께 만들어가겠다"고 말했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr