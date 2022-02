김 총리 "수소법 1년, 아직 부족…전향적 자세로 수소산업 키워야"

제6회 국무회의

[아시아경제 세종=손선희 기자] 김부겸 국무총리는 수소법 제정 만 1년을 하루 앞둔 3일 "정부는 수소경제 육성을 위해 수소경제위원회를 주재해 기본계획을 수립하고, 대규모 민간투자를 추진하고 있으나 이것만으로는 아직 많이 부족하다"며 "우리나라가 명실상부한 수소경제 선두주자로 거듭나기 위해서는 좀 더 전향적이고 개방적인 자세로 수소산업을 키워내야 한다"고 말했다.

김 총리는 이날 오전 정부서울청사에서 국무회의를 주재하고 "탄소중립 시대, 세계 각국은 친환경 에너지인 수소의 가치를 알아보고, 수소산업에서 주도권을 잡기 위해 치열하게 경쟁하고 있다"며 이같이 말했다. 이어 산업통상자원부, 환경부 등 관계부처를 향해 "수소의 생산에서부터 공급과 활용까지, 유기적인 생태계가 창출될 수 있도록 더욱 노력해달라"고 당부했다.

특히 4일부터 시행되는 '수소 용품 안전관리 기준'과 관련해 김 총리는 "현장에서 차질 없이 뿌리내릴 수 있도록 각별히 신경써 달라"고 강조했다. 아울러 "수소경제로의 전환을 가속화하기 위해서는 정부에서 먼저 제도화에 나서서 민간의 투자와 혁신 노력을 이끌어낼 필요가 있다"며 "이를 위해 '청정수소 발전 구매·공급 제도' 등을 담은 수소법 개정안이 국회에서 조속히 통과되기를 기대한다"고말했다.

이달부터 세계 최대 자유무역협정(FTA)인 역내포괄적경제동반자협정(RCEP)이 국내에서 발표된 가운데 김 총리는 "작년 한 해, 우리는 한국 경제에서 수출이 얼마나 중요한 역할을 하는지 체감할 수 있었다"며 "무역규모와 국내총생산(GDP), 인구 측면에서 전 세계의 약 30%를 차지하는 RCEP로 우리의 통상지도가 더욱 넓어진 만큼, 우리 기업들이 더욱 활발히 세계시장에 진출해 나가기를 기대한다"고 말했다.

그러면서 "산업부 등 관계부처는 우리 기업이 RCEP를 적극적으로 잘 활용할 수 있도록, 현장 중심으로 빈틈없이 지원해 달라"며 "특히 기업들이 알기 쉽게 업종과 국가에 따라 그에 맞는 맞춤형 정보를 제공하고, 수출입 애로가 발생하면 적시에 해소할 수 있도록 기업과 유기적인 협력체계를 구축해 달라"고 당부했다.

