▲정고성씨 별세, 박병호(전 육군헌병 중령)·병룡(파라다이스 부회장)·병련씨 모친상, 김용구(전 SC제일은행 상무)씨 장모상= 3일 서울아산병원 장례식장 23호실, 발인 5일 오전 8시, 02-3010-2000

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr