손에 닿는 모든 물질에 '항바이러스' 기능 부여 첨가제 개발

[아시아경제 김봉수 기자] 손에 닿는 모든 물건들에 항균·항바이러스 기능을 부여하는 소재가 개발됐다.

한국재료연구원(KIMS)은 나노바이오융합연구실 김창수 박사 연구팀이 우리가 일반적으로 사용하는 다양한 제품의 물성을 변화시키지 않고도 항균·항바이러스 기능을 부여하는 소재를 개발하는 데 성공했다고 3일 밝혔다.

현재 시중에 나와 있는 항균필름 및 항균코팅 제품은 엘리베이터 버튼, 문손잡이, 터치스크린 등에 광범위하게 사용되고 있지만, 투명성이 낮고 잦은 사용으로 필름이 쉽게 훼손된다. 기존 제품에 필름을 추가 부착하거나 필름을 제작하기 위한 공정도 필요해 번거롭다.

연구팀은 높은 금속 이온을 발생시키는 항균·항바이스 첨가제를 개발했다. 다양한 수지에 1~2 웨이트퍼센트(wt%) 정도의 소량을 첨가하기만 해도 기존 제품에 광학적·기계적·열적 물성 변화를 주지 않고도 항균 특성은 99.99%, 항바이러스 특성은 2시간 내 10배 이상을 향상시키는 특성을 획득했다. 첨가제로 사용하기 때문에 기존 제품에 추가 공정 없이 자외선(UV) 및 열경화 작업이 가능하다. 수지와 혼합돼 항균 효과를 반영구적으로 지속 가능한 것이 장점이다. 또 개발된 항균·항바이러스 첨가제는 모든 구성품이 유기 항균제 및 나노 화합물이 전혀 사용되지 않는 무독성 물질로 이루어져 있다.

김창수 책임연구원은 “디스플레이용 필름, 기능성 섬유, 가전/가구 필름, 윈도우 필름, 차량용 내외장재, 주방·욕실·위생 제품, 의료용품 등 광범위하게 적용이 가능한 기술”이라며 “현재 다양한 기술 수요기업과 함께 양산테스트를 시행하고 있다"고 설명했다.

