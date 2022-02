[아시아경제 이지은 기자] 유엔 안전보장이사회(안보리) 대북제재위원회가 국내 민간단체의 북한 지원물품에 대해 올해 처음으로 대북제제 면제를 승인했다.

3일 유엔 안보리 대북제재위 홈페이지에 따르면, 대북 민간단체인 '남북경제협력연구소'는 북한 평안북도 지역에 공급할 코로나19 방역물품에 대한 제재 면제를 신청해 지난달 26일 승인받았다.

제재가 면제된 품목은 코로나19 예방을 위한 열화상 카메라 20대로, 이는 대북제재위가 올해 들어 처음으로 승인한 대북제재 면제 사례다.

체온 감지에 쓰이는 열화상 카메라는 유엔 안보리 결의에 의해 북한 반입이 금지돼 있다.

