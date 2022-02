산은, 스타트업 보육프로그램 'KDB 넥스트원' 4기 지원 시작

최종 15개 기업 선발…5개월 간 공간지원·멘토링·컨설팅 등 지원

산은, 3기까지 총 45개 기업 보육…313억원 투자 유치도

[아시아경제 유제훈 기자] 산업은행은 이달부터 5개월 간 서울 마포구 프론트1에서 4기 'KDB Next ONE' 15개 스타트업을 대상으로 보육 프로그램을 시작한다고 3일 밝혔다.

KDB 넥스트원 4기엔 온라인플랫폼 넥스트라운드를 통해 총 339개 기업이 지원, 약 23대 1의 경쟁률을 기록했으며 1차 서류 심사 및 2차 프레젠테이션 심사를 통해 최종 15개사가 선발됐다.

최종 선발기업 15개사는 인공지능(AI) 및 빅데이터 분야 6개사, 헬스케어 분야 3개사, 소프트웨어 분야 2개사를 비롯해 물류·서비스로봇·에너지 등 다양한 분야의 혁신기업으로 구성됐으며, 이 중 업력 3년 이내의 초기 기업이 약 70%에 달한다.

산은은 선발된 기업에 사무공간 지원 뿐 아니라 맞춤형 멘토링, IR컨설팅, 사업연계, 데모데이 등 실질적 성장을 위한 지원에 나설 예정이다. 또 국내 대표 투자유치 플랫폼인 'KDB 넥스트라운드'와 넥스트라이즈(스타트업 페어) 등 다른 벤처 플랫폼과의 유기적 연결을 통해 단계별·맞춤형 지원도 제공한다.

또 산업은행은 지난해 미국 실리콘밸리에 설립한 밴처캐피탈(VC) 현지법인과 현재 운영 중인 싱가포르 벤처데스크 등을 활용, 전문가 멘토링, 현지 VC 연결, 투지유치 IR 개최 등 스타트업의 글로벌화를 위한 해외지원도 강화한다.

한편 KDB 넥스트원은 지난 2020년 출범 이후 3기에 걸쳐 45개 스타트업 기업을 보육했으며, 참여기업들은 업무제휴, 특허 출원 등 다수의 사업성과와 신규 일자리를 창출했다. 특히 이 중 25개사는 보육기간 중 총 313억원의 투자를 유치했다.

아울러 동문 기업 중 마이크로시스템(2기)는 '2021 아기유니콘 200'에서 1위 기업으로 선정됐으며, 에이유(1기)는 '도전 K-스타트업 2021'에서 대상을, 아스트론시큐리티(2기)는 '시큐리티 어워즈 코리아 2021'에서 보안기업 부문 스타트업 대상을 수상하기도 했다.

산은 관계자는 "유망 스타트업이 글로벌 유니콘으로 성장하기 까지의 전 과정에 산은이 함께할 것"이라며 "KDB 넥스트원 뿐 아니라 KDB 넥스트라운드, 넥스트라이즈 등 산은의 벤처플랫폼을 지속 발전시키고 해외 네트워크 및 온라인 플랫폼을 활용한 프로그램을 강화해 스타트업의 성장 지원에 최선을 다 할 예정"이라고 밝혔다.

