부산교육청, 스마트시티 시범도시 ‘에코델타시티’에 첫 초등학교 설립

교육부 중앙투자심사 통과, 입주 시작 2025년 3월 개교 예정

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 강서구에 조성 중인 스마트시티 국가 시범도시 ‘에코델타시티’에 첫 초등학교가 들어선다.

부산시교육청은 에코델타시티에 ‘에코5초등학교’를 설립하는 계획이 최근 교육부 중앙투자심사를 통과했다고 3일 밝혔다.

시 교육청은 강서구 낙동강 인근 11.77㎢에 총 3만세대 7만6000여명의 입주가 계획된 신도시 에코델타시티에 초등학교 설립을 추진해 왔다.

오는 2025년 2월까지 입주 예정인 5200여세대의 초등학생 1300여명을 배치하기 위해 관련 부서와 기관이 긴밀히 협의해 왔다.

지난 1월 25일 교육부의 2022년 정기 1차 중앙투자심사에서 가칭 에코5초등학교 설립 승인을 받아냈다.

시 교육청은 에코델타시티 내 부지 1만4040㎡에 43(특수1 포함)학급 규모로 초등학교를 건립해 2025년 3월 개교할 예정이다.

김석준 교육감은 “부산 학령인구는 감소 추세지만 강서구 신도시 지역 학생 수는 지속적으로 증가하고 있다”며 “에코5초등학교의 중앙투자심사 통과로 향후 입주에 따른 학생 배치가 가능하게 됐다”고 말했다.

부산시교육청은 이번 중앙투자심사에서 재검토 의견을 받은 에코델타시티의 에코4중학교 설립 건에 대해선 학생배치 계획 등을 면밀히 검토하고 보완해 중앙투자심사에 재상정할 예정이다.

