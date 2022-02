[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산 북부소방서는 샌드아트 영상을 제작해 겨울철 화재예방 홍보에 나선다.

이 영상은 주택용 소방시설 설치의 중요성과 겨울철 3대 전기제품인 전기장판과 전기히터, 전기열선의 안전한 사용에 대한 홍보 내용을 담고 있다.

영상은 5분 길이로 제작돼 누리소통망(SNS) 게시와 학교·어린이집 등 관계자를 통해 배포된다.

북부소방서 측은 “샌드아트라는 새로운 문화콘텐츠를 활용해 시민이 소방안전에 쉽게 접근하길 바란다”며 “다양한 안전 홍보 콘텐츠를 개발해 나가겠다”고 말했다.

샌드아트는 펼쳐진 모래에 손가락으로 그림을 그려 영상이나 이야기를 표현하는 예술 분야이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr