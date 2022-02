[클릭e종목] 정제마진 11.1달러…S-OIL, KCC, 롯데정밀, 금호석유 등 추천

[아시아경제 황윤주 기자] 하나금융투자는 2022년 정제마진 강세를 예상하며, 최우선 종목으로 S-Oil, KCC, 롯데정밀, 금호석유, 롯데케미칼을 꼽았다.

윤재성 하나금융투자 연구원은 3일 "정제마진은 10.2달러로 전월 대비 0.9달러 증가했다"며 "주 후 반은 11.1달러로 약 4년 6개월 만에 최대치를 경신했다"고 밝혔다.

그는 "유가 상승을 반영해 전반적인 판가 상향이 진행 중으로, 마진은 최악을 통과해 개선이 가능한 국면"이라며 "고무적인 것은 휘발유, 경유가 강세를 주도하고 있다"고 설명했다.

윤 연구원은 올해 정제마진이 강세로 들어설 근거를 세 가지로 요약했다.

그는 "단기적으로 베이징 동계올림픽을 앞두고 중국 소규모 민간 정유사(티팟·Teapot) 가동률이 60% 미만으로 하락하면서 공급 부담이 낮아졌다"고 분석했다.

또 낮은 재고 대비 공급 부담 감소로 올해 등유와 경유의 마진이 대폭 개선될 것이라고 내다봤다. 윤 연구원은 "구조적인 포인트는 전기차(EV)로의 전환이 가파른 유럽의 등·경유 재고가 유난히 낮다"며 " 미국과 아시아의 재고도 높은 천연가스 가격에 따른 'Gas-to-Oil' 전환으로 인해 낮다"고 설명했다.

이어 "미국 정유사 '발레로'(Valero)가 지난해 4분기 실적발표에서 휘발유 수요가 팬데믹 이전 수준을 회복하면서 타이트한 수급이 진행 중"이라며 "디젤 수요는 팬데믹 이전을 회복했고 재고도 매우 낮다고 밝혔다"고 덧붙였다.

