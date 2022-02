“세뱃돈으로 FLEX 해볼까”…G마켓·옥션 ‘신학기 패션 브랜드 대전’ 진행

[아시아경제 전진영 기자] G마켓과 옥션이 오는 6일까지 ‘신학기 유·아동,스포츠 패션 브랜드대전’을 열고, 대표 브랜드 봄 신상품을 최대 90% 할인가에 선보인다.

이번 기획전은 패션의류, 가방, 잡화, 운동화 등 봄 신학기 시즌 수요에 맞춰 마련됐다. 컨버스,캘빈클라인,꼬망스,푸마,네파,블랙야크,K2,팬콧주니어,닥스·헤지스키즈,휠라,블루독 등 42개 인기 브랜드가 대거 참여한다.

할인혜택도 풍성하다. 전 회원에게 5000원 이상 구매 시 최대 20만원까지 할인되는 ‘15% 할인쿠폰’을 각 사이트별로 매일 10장씩 증정한다. 멤버십 스마일클럽 회원에게는 ‘20% 할인쿠폰’을 추가로 제공한다. 스마일페이에 등록된 삼성카드를 활용해 1만원 이상 결제하면 10% 카드 즉시 할인 혜택도 받을 수 있다.

여기에 각 브랜드마다 최대 15%까지 할인되는 쿠폰도 추가 제공해, 더욱 합리적인 가격에 구매할 수 있다. 특히 MLB키즈는 전 고객에게 ‘MLB키즈 12% 할인쿠폰’을, 스마일클럽 회원에게는 ‘MLB키즈 18% 할인쿠폰’을 하루 5장씩 지급한다. G마켓은 ‘컨버스 10% 할인쿠폰’을 하루 5장씩 발급한다.

오늘의 브랜드와 오늘의 특가 제품도 준비했다. G마켓은 3일 컨버스, 4일과 5일에는 닥스·헤지스키즈와 휠라, 6일은 노스페이스키즈를 선보인다. 옥션에서는 3일 블루독패밀리, 4일 MLB키즈, 5일 폴햄·폴햄키즈, 6일 스케쳐스를 판매한다.

이번 프로모션에는 ‘닥스키즈 기모 트레이닝 세트’(최종혜택가 8만 9040원), ‘MLB키즈 메가로고 맨투맨 세트 NY’(최종혜택가 7만 6230원) 등 유아 인기 제품도 선보인다. ‘퓨마 스타일라이더 플레이 온 SD 메쉬’(최종혜택가 2만 9150원), ‘지프 로고 버킷햇’(최종혜택가 1만 7150원) 등 성인용 제품도 있다.

자세한 행사 내용은 G마켓과 옥션에서 ‘신학기 패션’을 검색하면 확인 가능하다.

G마켓 패션레저실 박동우 매니저는 “신학기를 앞두고 필수 패션 아이템을 한 번에 간편하게 쇼핑할 수 있는 특별 기획전을 마련했다"며 “신상품부터 브랜드 대표 인기 상품까지 다양하게 선보이고, 풍성한 할인 혜택도 준비한 만큼 봄맞이 최적의 쇼핑 기회가 될 것으로 보인다”고 말했다.?

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr