SSG닷컴, 밸런타인데이 행사…“스타벅스 시즌 상품부터 명품까지”

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 밸런타인데이를 앞두고 스타벅스 시즌 상품 부터 명품까지 다양한 제품을 선보인다고 3일 밝혔다.

이번 행사에서는 벨기에 브랜드 '노이하우스'의 히스토리 컬렉션을 이날 오전 9시부터 150개만 한정 수량으로 판매한다. 길리안, 고디바 등 프리미엄 브랜드 초콜릿 상품을 2개 이상 구매 시 20% 할인한다. 14일까지는 롯데제과, 매일유업 등 9개 회사의 상품을 2만원 이상 구매하면 5000원을 즉시 할인해준다.

SSG닷컴은 4일 오전 7시부터 스타벅스 밸런타인데이 시즌 상품 ‘러브어스 초콜릿포켓백’을 전국 스타벅스 매장과 동시 출시하고, 6000개 한정 수량 온라인 단독 판매한다. 14일까지 스타벅스 상품을 3만원 이상 구매하면 SSG머니 5000원을 적립해주는 이벤트도 진행한다.

밸런타인데이에 선물하기 좋은 명품과 잡화 행사도 7일부터 13일까지 진행한다. 매일 오전 9시에 선착순 1만명에게 최대 7만원까지 할인되는 10% 할인 쿠폰 등을 제공하고, 5만원 이상 구매 고객 중 추첨을 통해 명품 가방 등을 경품으로 제공한다.

SSG닷컴 관계자는 "나와 가족을 위한 선물이 새로운 밸런타인 트렌드로 자리매김하고 있다”며 “쓱닷컴이 제안하는 다양한 상품과 혜택을 통해 선물하기 시장의 트렌드를 이끌어 나갈 것”이라고 말했다.

