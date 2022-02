뉴욕 브루클린서 60대 한인업주 무차별 폭행

[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원] 미국 뉴욕에서 60대 한인 업주가 무차별 폭행을 당했다. 경찰은 아시아계를 겨냥한 증오 범죄인지 여부를 수사 중이다.

2일(현지시간) 뉴욕한인학부모협회 등에 따르면 지난달 29일 오전 7시30분께 뉴욕시 브루클린에서 한인 이모(66)씨가 운영하는 델리를 방문한 한 남성이 난동을 부리며 이 씨를 폭행했다.

당시 이 남성은 공짜로 물품을 달라고 요구하다가 카운터에 놓인 물건들을 집어던졌다. 또한 난동을 말리는 이 씨를 주먹으로 여러 차례 폭행한 뒤 욕설을 내뱉고 사라졌다. 범행 모습은 CCTV에도 담겼다.

경찰은 아시아계를 겨냥할 증오 범죄일 가능성이 있다고 보고 수사 중이다. 현지 언론은 이 폭행범이 과거에도 이 씨의 가게에서 아시아계 미국인에 대한 혐오 발언을 한 적이 있다고 전했다.

한인사회는 일제히 아시아계를 겨냥한 증오범죄를 규탄하고 나섰다. 전날 피해 업소 앞에서 기자회견에 나선 최윤희 뉴욕한인학부모협회장은 "지난 2년간 뉴욕시에서 아시안 증오범죄가 360% 증가했다"면서 "안전하게 일하고 생활하고 불안을 느끼지 않고 살아갈 권리가 연방법, 주법, 시의 법으로 보장돼 있으므로 다시는 이런 일이 반복 되지 않도록 아시안인들의 안전을 보호 할 것"을 촉구했다.

뉴욕=조슬기나 특파원 seul@asiae.co.kr