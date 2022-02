이재명 "반칙·특권 일소하는 개혁 대통령 될 것"

"불공정, 불합리가 판치는 세상 끝내야"

"부패 기득권 카르텔 깨고 사회 전분야서 대대적인 개혁 실행"

[아시아경제 오주연 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 1일 "우리 사회 곳곳의 부정과 부패, 불공정과 불합리를 일소하고 공공성과 공정성을 회복하는 강한 개혁 대통령이 되겠다"고 밝혔다.

이 후보는 이날 오후 페이스북에 '임인년 국민과의 약속'을 올리며 "반칙과 특권을 일소하는 개혁 대통령이 되겠다"면서 이같이 말했다.

이 후보는 "반칙과 특권이 승리하는 세상에서 미래에 대한 희망이 생겨날 리 만무하다. 불공정과 불합리가 판치는 세상은 이제 끝내야 한다"면서 "누구도 규칙을 어겨 이득 볼 수 없고, 규칙을 지켜 손해 보지 않는 공정한 나라를 만들겠다"고 했다.

그는 "그동안 민주정부가 권력기관 개혁 등 너무 큰 개혁 담론에 매몰돼 왔음을 반성한다"면서 "정치, 행정, 사법, 언론, 재벌, 권력기관뿐 아니라 부동산, 채용, 교육, 조세, 경제, 사회, 문화, 체육 등 국민의 삶 모든 영역에서 불공정과 불합리를 깨끗이 청산하겠다"고 강조했다.

그러기 위해서는 강력한 리더십이 있는 대통령이 필요하다는 점을 역설했다.

이 후보는 "뚜렷한 비전과 굳건한 용기, 결단력이 있어야 한다. 기득권의 저항을 돌파하는 강력한 리더십이 있어야 한다"면서 "해방 이래 강고하게 이어져 온 부패기득권 카르텔을 깨겠다"고 말했다. 이어 "사회 전영역, 전분야에 걸친 대대적인 개혁을 신속하고 과감하게 실행할 것"이라며 "민주정부의 오래된 꿈, 사람 사는 세상, 함께 사는 세상, 공정하고 상식이 통하는 세상, 반드시 만들겠다"고 덧붙였다.

