에피스 지분 100% 확보한 삼바…"신사업 추진력 속도 붙는다"

삼성바이오로직스가 계열사인 삼성바이오에피스의 지분 100%를 확보하면서 신사업 추진에 속도가 붙을 것으로 전망된다.

1일 증권업계에 따르면 삼성바이오로직스는 미국 바이오젠이 가진 바이오에피스 주식 1034만1852주를 23억달러(약 2조7655억원)에 매입한다고 지닌달 28일 공시했다. 이는 바이오에피스 전체 지분 중 '50%-1주'에 해당하는 양이다. 바이오로직스가 기존에 갖고 있던 '50%+1주(1034만1853주)'까지 합치면 바이오에피스는 바이오로직스의 자회사로 편입된다.

삼성바이오로직스는 이번 주식 매입으로 기존 바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 역량에 삼성바이오에피스의 연구개발(R&D) 역량을 추가해 내재화할 수 있게 됐다고 설명했다.

삼성바이오로직스는 이번 에피스 지분 매입과 사업 확장에 필요한 투자 재원 확보를 위해 총 3조원 규모의 유상증자를 할 예정이라고 함께 밝혔다.

하나금융투자는 이번 유상증자에 캠퍼스 부지 증설과 관련된 자금이 있을 것이라고 해석했다. 박재경 하나금투 연구원은 "(삼성바이오로직스가) 3조원 중 1조8000억원을 시설자금, 1조2000억원을 삼성바이오에피스 증권 취득자금으로 사용할 예정"이라며 "1조8000억원의 시설자금은 제2바이오캠퍼스 부지 확보와 추후 증설을 위한 자금으로 해석할 수 있다"고 설명했다.

주식 매입 가격에 대해서는 적정 수준이라고 하나금투는 분석했다. 박 연구원은 "삼성바이오에피스 양수 가격 2조7655억원은 지난해 3분기 기준 삼성바이오에피스 장부가 2조6619억원 대비 프리미엄이 없다"고 설명했다.

그는 "이번 양수를 통해 삼성바이오에피스의 빠른 의사결정이 가능해졌다"며 "바이오시밀러 뿐 아니라 신약 개발 등 신사업 빠르게 추진할 수 있게 된 부분을 긍정적이라고 판단한다"고 강조했다.

이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr