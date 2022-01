[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 30일 오전 충북 청주 오송에 위치한 자가검사키트 생산 업체 '에스디바이오센서'를 격려 방문했다.

이 업체는 국내 최대 자가검사키트 생산 업체로 1일 최대 450만개까지 생산이 가능하다. 최근 오미크론 변이 확산으로 인해 키트 공급을 확대하기 위해 주말을 포함, 설 연휴 5일 중 4일간 생산라인을 가동 중이다.

문 대통령은 설 연휴에도 생산현장에서 구슬땀을 흘리고 있는 현장 근무자들을 격려하는 한편 방역 현장을 점검하고 건의사항을 청취했다.

