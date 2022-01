'린샤오쥔' 임효준, 中 귀화 후 첫 메시지 "중국 위해 메달 획득 노력할 것"

[아시아경제 권서영 기자] 중국으로 귀화한 쇼트트랙 올림픽 금메달리스트 임효준(26·중국명 린샤오쥔)이 귀화 이후 처음으로 입장을 밝혔다.

29일 임효준은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 중국어와 한국어로 근황을 전했다. 그는 "중국에 온 지 11개월이 지났고 모두가 잘 대해주고 있다", "이번 올림픽엔 출전하지 못하지만, 앞으로 많은 기회가 있을 것"이라며 "중국을 위해 많은 메달을 획득할 수 있도록 노력하겠다"고 심경을 밝혔다.

앞서 임효준은 2018 평창동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m 금메달과 남자 500m 동메달을 목에 건 바 있다. 그러나 그는 지난 2019년 6월 국가대표 훈련 중 동성 후배 선수의 바지를 내리는 등의 장난을 치면서 대한빙상경기연맹으로부터 선수 자격 1년 정지 중징계를 받았다.

이후 그는 강제 추행 혐의와 관련해 법정 공방을 펼쳐 무죄를 선고받았으나, 이후 베이징동계올림픽 출전 의사를 밝히며 중국 귀화를 선택했다. 하지만 '한 선수가 국적을 바꿔 올림픽에 출전하려면 기존 국적으로 출전한 국제대회 이후 3년이 지나야 한다'는 국제올림픽위원회(IOC)의 올림픽 헌장에 따라 올림픽 출전이 무산됐다.

그는 최근 올림픽 출전 여부와 관계없이 중국 국가대표 선발전에 출전하기도 했다. 그러나 전 종목에서 상위 3위 안에 들지 못해 중국 국가대표 자격을 얻지 못한 상태다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr