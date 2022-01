롯데푸드-심라이즈-롯데중앙연구소, 바닐라 조향기술 MOU 체결

[아시아경제 송승윤 기자] 롯데푸드가 열대우림동맹(RA, Rainforest Alliance) 인증 바닐라 사용으로 ESG경영 강화에 나선다.

롯데푸드는 글로벌 향료기업 심라이즈, 롯데중앙연구소와 ‘RA인증 바닐라빈 사용 및 바닐라 조향기술 업무협약(MOU)’을 체결했다고 27일 밝혔다.

롯데푸드는 이번 업무협약으로 심라이즈를 통해 마다가스카르산 RA인증 바닐라빈을 수입한다. 아울러 친환경 인증 바닐라 추출물 공급 확대를 위해 심라이즈, 롯데중앙연구소와 RA인증 바닐라빈을 적용한 바닐라 추출물을 공동 개발할 방침이다. 세계적인 조향기술을 보유한 심라이즈의 노하우를 활용해 더 다양하고 세분화된 바닐라향을 선보인다는 구상이다.

롯데푸드는 RA인증을 바탕으로 ESG 경영도 강화해 나간다. 운영중인 바닐라 추출액 및 바닐라향 제품 2종에 RA인증을 완료하고 이를 사용하는 자사 아이스크림 및 고객사 제품에 RA인증 로고 적용을 추진할 예정이다. 바닐라가 아이스크림의 풍미를 좌우하는 핵심 원료인 만큼 친환경 바닐라 제공을 통해 지속 가능한 가치를 널리 알릴 계획이다.

RA인증 바닐라 추출물은 더 다양한 식품에 확대 적용할 방침이다. 롯데푸드는 심라이즈, 중앙연구소와의 협력해 바닐라향 키트 9종도 개발하고 있다.

이진성 롯데푸드 대표이사는 "RA인증 바닐라 추출물 확대로 더 많은 고객들과 지속 가능한 가치를 함께할 수 있도록 노력할 것"이라며 "친환경 식품소재 사업 확대를 통해 ESG 경영을 강화할 예정"이라고 말했다.

