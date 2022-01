오미크론 확산으로 26일 코로나19 확진자가 오후 9시 기준으로 1만2410명을 기록했다.

자정까지 집계를 마치고 27일 발표될 신규 확진자 수는 이보다 더 늘어나 역대 최다를 기록할 것으로 보인다.

