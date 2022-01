현대글로비스, 작년 영업익 1.1조…역대 최대 실적

[아시아경제 성기호 기자] 현대글로비스가 글로벌 완성차 수요 회복세에 힘입어 지난해에 매출과 영업이익 모두 사상 최대치를 기록했다.

현대글로비스는 26일 공시를 통해 연결 기준 작년 영업이익이 1조1262억원으로 전년보다 70.1% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 밝혔다. 이어 매출은 21조7796억원, 순이익은 7832억원으로 전년 대비 각각 31.8%, 29.2% 증가한 것으로 나타났다.

작년 4분기 영업이익은 3251억원으로 전년 동기보다 85.6% 늘었다. 같은 분기 매출과 순이익은 각각 5조8437억원과 2562억원이었다.

현대글로비스는 이같은 실적은 글로벌 경기 반등 흐름에 따라 완성차 수요가 회복되면서 물류·해운·유통 등 전 사업에서 고른 성과를 냈기 때문이다.

현대글로비스 관계자는 "해운 사업에서 긍정적인 시황과 독보적인 경쟁력을 기반으로 현대차그룹 계열사가 아닌 기업과의 화물 계약을 확대했다"며 "이에 시장 전망치를 상회하는 실적을 달성했다"고 설명했다.

