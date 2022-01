대선후보 첫 4자토론 이르면 이달 31일 개최…방송 3사, 각당에 공문

[아시아경제 이기민 기자] 대선 후보간 첫 TV토론이 설 연휴 기간인 오는 31일이나 연휴 직후인 다음달 3일에 이재명 더불어민주당 후보, 윤석열 국민의힘 후보, 안철수 국민의당 후보, 심상정 정의당 후보간 4자 토론의 방식으로 열릴 것으로 전망된다.

26일 민주당 등에 따르면 방송 3사는 이날 오후 여야 4당에 보내온 공문에서 대선 후보 합동 초청 토론회를 오는 31일 또는 2월 3일 열자고 제안했다.

토론 방식 등을 논의하기 위한 룰미팅 일자로 28일을 제시하며, 오는 27일까지 토론 출연 여부와 대체 가능한 날짜를 알려 달라고 각 당에 요청했다. 이에 따라 여야 4당은 실무협상 및 방송사와의 협의에 착수할 것으로 보인다.

민주당 방송토론콘텐츠단은 언론에 배포한 입장문에서 "이재명 후보는 방송3사 4자 토론 초청을 수락한다"며 "두 일정 모두 참여가 가능하나, 가장 빠른 31일에 성사되길 바란다"고 전했다.

이동영 정의당 수석대변인도 "심상정 후보는 제안해준 일정 모두 가능하며 국민의 알 권리를 위해 빠를수록 좋다는 입장"이라며 "가급적 설 연휴기간인 31일에 토론회가 열리길 바란다"고 말했다.

앞서 민주당과 국민의힘은 이·윤 후보만 참여하는 양자토론을 오는 30일이나 31일 열기로 추진했으나 이날 법원은 국민의당과 정의당이 낸 가처분 신청을 받아들였다. 이에 양당은 다자토론 협의에 나서겠다는 입장을 밝혔다.

이양수 국민의힘 선대본부 수석대변인도 앞서 언론 공지를 통해 "윤 후보와 국민의힘은 다자 토론도 관계없다. 여야 협상을 개시토록 하겠다"고 전했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr