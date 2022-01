락앤락 락앤락 115390 | 코스피 증권정보 현재가 10,250 전일대비 50 등락률 +0.49% 거래량 51,027 전일가 10,200 2022.01.26 15:30 장마감 관련기사 락앤락 직원들 고등어 1000마리 구운 사연락앤락, 2Q 영업익 68억…전년比 48%↑락앤락, 1분기 영업익 67억...전년比 740%↑ close 은 김성태 대표이사의 신규 선임에 따라 김성훈·김성태 각자 대표이사 체제로 변경됐다고 26일 공시했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr