주식평가액 무려 '1628억'…28세 최연소 '슈퍼개미' 누구?

한국CXO연구소, '5% 이상 지분보유' 개인투자자 조사

1위 신동국 한양정밀 회장

[아시아경제 나예은 기자] 국내 주식시장에서 단순투자 목적으로 5% 이상의 지분을 보유한 일명 '슈퍼개미' 주주는 총 63명인 것으로 조사됐다. 이들 중 신동국 한양정밀 회장이 가장 많은 금액의 주식을 보유하고 있으며, 신 회장 다음의 '슈퍼개미'는 90년대생으로 알려졌다.

26일 한국 기업분석전문 한국CXO연구소는 '국내 상장사에 단순투자 목적으로 5% 이상 지분 보유한 개인투자자 및 주식평가액 현황'을 조사한 결과 이같이 나타났다고 밝혔다.

연구소에 따르면 국내 상장사에 활약하고 있는 5% 넘는 지분을 가진 슈퍼개미는 63명인 것으로 조사됐다. 이는 지난 2019년 10월 조사 당시 파악된 72명보다 9명 줄어든 숫자다.

그러나 주식재산 가치는 더 증가했다. 2019년 당시 72명의 큰손들의 주식평가액은 1조2400억원 수준이었는데, 올해 파악된 63명의 주식재산 규모는 1조7200억원을 훌쩍 넘겼다.

올해 조사된 슈퍼개미 중 최고의 주식 갑부는 2019년 때와 동일하게 한미약품과 한미사이언스 주식을 보유하고 있는 신동국(1950년생) 한양정밀 회장으로 나타낫다. 특수관계인 지분까지 합산해 신 회장은 한미사이언스 주식 12.14%(816만8257주), 한미약품 주식 7.71%(93만1578주)을 보유하고 있는 것으로 나타났다.

앞서 보유 주식 수에 지난 21일 종가로 각각 계산한 주식평가액은 한미사이언스 3920억원, 한미약품 2417억원으로 계산됐다. 두 종목에서 보유한 합산 주식가치는 6300억원 이상이었다. 지난 2019년 10월 조사 때 파악된 5787억원보다 주식재산이 500억원 이상 불었다. 신동국 회장은 한미약품 창업자인 고(故)임성기 회장의 고교 동문 후배로 알려졌다.

신 회장 다음의 슈퍼개미는 90년대생으로 코스닥 업체 엔켐 주식을 보유하고 있는 이현지 주주다. 금융감독원 보고 자료에 의하면 그는 1995년생으로 올해 나이로 28세다. 이번 조사 대상 슈퍼개미 중 최연소에 속했다. 이현지 주주가 보유한 코스닥 업체 엔켐 지분은 작년 11월4일 기준으로 9.73%(1470만 630주) 정도다. 지난 21일 엔켐 주식종목 종가 11만700원으로 곱한 주식평가액만 해도 1628억원 상당으로 계산됐다.

한편 100억 원대 이하 주식부자를 살펴보면 90억 원대 3명, 80억 원대 3명, 70억 원대 2명, 60억 원대 6명, 50억 원대 7명이었고, 50억 원 미만은 19명으로 집계됐다.

63명 슈퍼개미들의 연령대를 살펴보면 1970년~1974년 태어난 70년대 초반 X세대가 12명으로 가장 많았다. 이어 1955년~1959년생과 1960~1964년생이 각 11명씩 활약하는 것으로 조사됐다. 1980년 이후에 출생한 큰손도 6명이나 됐다.

한국CXO연구소 오일선 소장은 "지난해 10월 오스템임플란트 직원이 단순투자 목적으로 다른 상장사 지분을 5% 이상 보유하며 1000억 원대 주식평가액을 보유한 슈퍼개미로 활동했었는데 불과 3개월 만에 최근 횡령 사건 등이 불거지면서 사회적 문제로까지 대두됐다"고 말했다.

이어 "상황이 이렇다 보니 기존 5% 이상 지분을 보유한 개인 투자자 중 '주식 등의 대량보유상황보고서' 등을 통해 지분 변동 현황 등을 공시하는데 이를 피하기 위해 5% 미만으로 지분을 낮추는 사례가 다소 늘어나고 있다"고 설명했다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr