정부, 러-우크라이나 무력 충돌 시 '실물경제안보 대책본부' 가동

산업통상자원부, 제18차 산업안보 TF 회의

[아시아경제 세종=이동우 기자] 우크라이나와 러시아 간의 군사적 긴장이 고조되고 있는 가운데 정부는 양측 간 무력 충돌 시 '실물경제안보 대책본부'를 가동하겠다고 밝혔다.

산업통상자원부는 26일 박진규 제1차관 주재로 러시아-우크라이나 정세불안 관련 주요 업종별 영향, 에너지 수급 등을 점검하는 민·관 합동 ‘제18차 산업안보 태스크포스(TF) 회의’를 개최했다.

이날 회의에서는 양 국가 간 현재 국면이 지속될 경우 석유 및 천연가스 등 에너지 가격이 상승할 수 있다는 전망이 나왔다. 무력 충돌이 발생할 경우 국제교역·거래 차질과 공급망 교란 등 국제경제 전반에 충격이 확산할 수 있다는 의견도 제시했다.

다만 러시아 및 우크라이나와 교역규모가 크지 않아 실물경제에 대해 미치는 단기적, 직접적 영향은 제한적이란 의견도 나왔다. 우리나라의 대러시아 수출 규모가 1.5%, 12위(우크라이나 0.1%, 64위)에 그친다는 이유다.

개별 기업차원에서의 일부 피해 가능성도 언급됐다. 국제가격 상승으로 인한 국내 기업의 채산성 악화 등 일부 영향을 끼칠 수 있다는 분석이다.

회의를 주재한 박 차관은 "항상 최악의 시나리오를 가정하고 만반의 준비를 갖추겠다"며 "산업계에 대해 기업별 업무지속계획(BCP) 가동을 상시 준비하는 한편, 원자재 수급 안정 노력에 만전을 기할 것"이라고 강조했다.

그러면서 "무력 충돌 발생 시 업계·공공기관 등이 참여하는 '실물경제안보 대책본부'를 즉각 구성하고, 관계부처와도 협력해 빈틈없이 대응해 나가겠다"고 밝혔다.

