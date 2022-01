기아차, 4분기 영업익 주춤했지만…지난해 영업익 전년比 145.1%↑(상보)

[아시아경제 성기호 기자] 기아자동차가 작년 4분기 매출액은 늘었지만 영업이익은 줄어든 것으로 나타났다. 다만 지난해 전체 실적은 차량용 반도체 부족으로 인해 전체 판매량은 줄었지만 고급차 판매 증가와 환율 효과 등으로 매출액과 이익이 늘었다.

기아차는 26일 지난해 4분기 매출액 17조 1884억원과 영업이익 1조 1751억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 대비 매출액은 1.6%늘었지만 영업이익은 8.3%가 감소한 성적이다. 4분기 판매대수는 64만 7949대로 전년 대비 12.8% 감소했다.

기아 관계자는 지난 4분기 실적과 관련해 “글로벌 반도체 부족에 따른 차량 공급부족 현상이 전반적으로 발생하며 판매가 줄었다”면서도 “RV 등 고수익 차종 중심의 판매를 통한 평균 판매 가격 상향과 믹스 개선으로 수익성 하락을 최소화했다”고 밝혔다.

영업이익과 관련해서는 EV6·스포티지 등 신차 판매 호조, 개선된 상품성 및 브랜드 인지도 제고 등을 바탕으로 한 역대 최고 수준의 평균 판매 가격 상승과 큰 폭의 인센티브 축소 지속 등 우호적인 요인이 있었지만, 판매량 감소와 함께 연구개발비 확대, 성과급 등 비용 증가 요인으로 이익 개선 분이 상쇄됐다.

기아차의 지난해 연간 판매는 국내에서 전년 대비 3.1% 감소한 53만 5016대를 기록했다. 해외에서 전년 대비 9.1% 증가한 224만 1343대 등 글로벌 시장에서 전년 대비 6.5% 증가한 277만 6359대를 기록했다.

연간 매출액은 고수익 RV 및 신차 중심의 판매 확대와 믹스 개선, 친환경차 판매 확대로 전년 대비 18.1% 증가한 69조 8624억원을 기록했다.

연간 영업이익은 2020년 품질 비용 발생에 따른 기저효과, 판매량 확대 및 믹스 개선과 이에 따른 대당 판매 가격 상승, 인센티브 축소 등 전반적인 수익성 체질 개선이 선순환을 이루며 전년보다 145.1% 증가한 5조 657억원을 달성했고, 영업이익률은 7.3%를 기록했다.

기아는 올해 경영환경과 관련해 인플레이션에 따른 소비자들의 실구매력 저하, 주요 업체들 간 경쟁 심화 등이 우려되는 가운데에도, 코로나19 영향 완화로 글로벌 자동차 수요가 회복될 것으로 전망했다. 특히 전기차를 중심으로 친환경차 시장은 크게 확대될 것으로 봤다.

이에 기아는 반도체 수급 상황 개선과 연계한 생산 확대를 통해 그 동안 쌓인 미출고 대기 물량을 빠르게 해소함으로써 큰 폭의 판매 증가를 달성하는 동시에, 개선된 브랜드 및 상품성을 바탕으로 수익성 강화를 지속 추진할 예정이다. 아울러 EV6와 신형 니로 등 친환경차 판매를 더욱 확대하며 전기차 전환에 집중할 계획이다.

중장기적으로는 전동화 모델의 생산 및 판매 확대를 통한 수익성 확보를 추진하고, 소프트웨어/서비스 부문 등 신수익 및 신사업 분야를 구체화해 나갈 계획이다.

