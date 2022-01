컴투스, 디지털 에셋 제작사 '브리더다오'에 시리즈A 투자

[아시아경제 강나훔 기자] 컴투스는 메타버스 기반 디지털 자산(assets)을 개발하는 전문 조직체 ‘브리더다오(BreederDAO)’에 시리즈A 투자를 단행했다고 26일 밝혔다.

미국 법인을 통해 이번 ‘브리더다오’의 투자사로 참여한 컴투스는 블록체인을 구성하는 다양한 사업 분야에 대한 연구를 통해 컴투스 그룹이 추진하고 있는 블록체인플랫폼 C2X의 성공적 출범 및 생태계 활성화를 적극 전개한다는 전략이다.

브리더다오는 블록체인 게임과 메타버스 플랫폼 내의 디지털 에셋을 전문적으로 제작하고 공급하는 탈중앙화 자율 조직체(DAO)다. 각각의 게임과 서비스별 이용자 집단이 선호하는 NFT 등의 주요 자산을 제작해 판매하거나 게임 길드들에게 공급하는 역할을 한다.

게임에 대한 높은 이해도와 고도화된 자동화 기술을 기반으로 최상의 에셋을 제작하기 때문에 게임 참여자에게 더욱 가치 높은 P2E 환경을 제공할 수 있다.

특히 글로벌 최대의 P2E 이용자 길드이자 세계에서 가장 많은 NFT를 소유하고 있는 YGG(Yield Guild Games) 등과 협업해 생태계 전반의 규모를 확장하는 마켓 메이커로서 주목받고 있다. 지난해에는 글로벌 인기 블록체인 게임인 ‘엑시 인피니티(Axie Infinity)’를 비롯한 다양한 블록체인 게임의 프로젝트를 성공리에 추진하며 비즈니스 역량을 입증한 바 있다.

이번 시리즈A 라운드 투자에는 컴투스 외에도 글로벌 벤처캐피털사 ‘a16z’와 NFT·가상화폐 연구 및 벤처 투자사 ‘델피 디지털(Delphi Digital)’을 비롯한 다양한 기업이 참여했다.

컴투스 관계자는 "컴투스 그룹은 블록체인을 구성하는 다양한 사업 분야에 대한 연구와 투자를 진행중"이라며 "향후 블록체인 플랫폼 C2X의 성공적 출범 및 생태계 활성화를 적극 전개해 나갈 것"이라고 말했다.

