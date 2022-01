NH농협생명, 제7기 고객패널 모집 "고객 목소리 더 경청"

[아시아경제 이창환 기자] NH농협생명이 2022년 제7기 고객패널을 모집한다고 26일 밝혔다.

고객패널 제도는 보험상품과 서비스에 대해 고객의 목소리를 경청하는 제도다.

모집기간은 27일부터 다음달 11일까지로 농협생명 홈페이지에서 지원서를 다운받아 이메일로 접수할 수 있다.

모집인원은 고객패널 10명과 온라인패널 30명을 합쳐 총 40명이내로 선발할 계획이다. 올해는 온라인패널을 기존 20명에서 30명으로 확대 운영해 세대별 고객의 다양한 목소리를 경청할 예정이다.

선발된 고객패널은 2월부터 10월까지 상품 및 서비스 모니터링, 아이디어 제안 등 활동을 수행한다.

김인태 NH농협생명 대표이사는 "지난해 54건의 의견을 실무에 반영할 정도로 고객패널 제도는 고객과의 소통창구 역할을 톡톡히 하고 있다"며 "앞으로도 고객의 목소리에 귀 기울여 소비자중심 경영을 실천하기 위해 앞장서겠다"고 말했다.

