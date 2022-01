광양시의회, 여수광양항만공사 현안 간담회 개최

의회, 항만공사 설립취지 살려 광양항 발전에 노력해야



항만공사, 스마트 항만 구축으로 물동량 창출 노력하겠다





[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 전남 광양시의회(의장 진수화)는 25일, 의회 상담실에서 여수광양항만공사 박성현 사장과 간담회를 가졌다.

이번 간담회는 의회가 여수광양항만공사의 여수세계박람회장 공공개발 추진 입장에 대한 철회 촉구 성명서를 발표한 직후 이뤄졌다.

간담회에서 의원들은 ‘공사 출범당시 한국컨테이너부두공단의 부채 1조 1,344억 원을 떠안고 출발한 항만공사가 지난 10여 년 동안 수입의 82%를 부채 상환에 사용함으로써 그동안 광양항은 부족한 인프라로 경쟁력이 낮아졌다’고 지적했다.

이어 ‘광양시민들은 항만공사가 재무건전성을 확보하기까지 10년을 기다렸으며, 이제는 광양항 배후시설 등 인프라 확충이 본격 추진될 것으로 기대하고 있다’고 덧붙였다.

그러나 ’여수광양항만공사가 설립취지에 맞지 않는 여수박람회장 공공개발 사후활용 주체가 되어 관광산업을 추진하는 것은 지난 10여 년 세월을 기다려준 광양시민을 무시하는 무책임한 처사’라고 성토했다.

진수화 의장은 ‘이제는 항만공사가 광양항 항만시설 인프라 구축을 통한 경쟁력 확보와 물동량 창출로 광양항을 발전시켜나가야 한다’고 강조했다.

박성현 사장은 ‘스마트 항만 인프라 확충으로 물동량을 창출하고 친환경 항만 본격 구축으로 광양항 발전에 최대한 노력하겠다’고 밝혔다.

