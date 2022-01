누구든 제약없이 이용토록 … 부산 기장군, 남산공원 유니버셜 디자인 공원으로 조성

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 오규석 부산 기장군수는 지난 25일 기장읍 ‘남산공원, 유니버셜 디자인(universal design)공원’ 조성사업 현장을 방문했다.

유니버셜 디자인은 보편적설계란 뜻으로 제품, 시설, 서비스 등을 이용하는 사람이 성별, 나이, 장애, 언어 등에 제약을 받지 않도록 설계하는 것을 말한다.

‘남산공원’은 기장읍 서부리에 위치한 약 2600㎡ 규모의 어린이 공원이다.

어린이뿐만 아니라 어린이를 동반한 부모, 어르신 등 가족이 함께 어울려 이용할 수 있도록 운동시설과 놀이기구, 편의시설, 인체 과학적인 보행 동선을 갖춘 유니버셜 디자인으로 설계해 주민이 안전하게 힐링할 수 있는 공원으로 재정비한다.

기장군은 예산 3억원을 확보해 오는 5월 완료할 계획이다.

남산공원은 지역 내에서 커뮤니티와 생태 체험 공간이 부족하다는 주민 의견을 반영해 꾸며진다.

공원은 주민 건강을 위한 운동 쉼터와 창의적 어린이 놀이공간, 산수유나무 등 유실수원을 조성해 도심에서 자연과 문화를 느낄 수 있는 체험형 공원으로 조성될 계획이다.

오규석 기장군수는 “남산공원을 다양한 계층이 편안하고 안전하게 이용할 수 있도록 유니버셜 디자인 개념을 적용해 조속히 재정비될 수 있도록 노력을 다할 것”이라고 말했다.

영남취재본부 황두열 기자 bsb03296@asiae.co.kr