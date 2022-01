26일 서울 중구 롯데호텔에서 아시아경제 주최로 열린 2022 대한민국 그린 모빌리티 어워드에서 주요 내빈들과 수상자들이 기념촬영을 하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 장성욱 카카오모빌리티 상무, 박진우 포스코 상무, 최우석 현대차 전동화시험센터 상무, 박진호 현대모비스 상무, 이정원 효성 전무, 이승열 SK텔레콤 담당. 뒷줄 오른쪽부터 여재열 한국지엠 대외정책부문 상무, 최성규 르노삼성자동차 상무, 서정석 한국자동차산업협회 상무, 이의철 아시아경제 사장, 박진규 산업통상자원부 차관, 김법정 환경부 기후탄소정책실장, 김필수 대림대 자동차학과 교수./김현민 기자 kimhyun81@

